Stand: 25.10.2022 12:08 Uhr Senior überlistet Telefonbetrüger im Emsland

Ein 67-Jähriger aus der Gemeinde Börger (Emsland) hat einen mutmaßlichen Telefonbetrüger überlistet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Senior bereits am 14. Oktober einen sogenannten Schockanruf erhalten. Darin wurde dem Mann geschildert, dass seine Enkeltochter einen Verkehrsunfall verursachte habe und nun Geld sowie Goldbarren bräuchte, um einer Festnahme zu entgehen. Der 67-Jährige ging zum Schein darauf ein und vereinbarte eine Geldübergabe. Anschließend informierte er Bekannte und Verwandte. Zum vereinbarten Termin erschien ein 16-jähriger, den die Gruppe daraufhin festhielt, bis die Polizei eintraf. Die Beamten übergaben den mutmaßlichen Betrüger an das Jugendamt. Möglicherweise hat er diese Masche auch in weiteren Fällen versucht: In Sögel, Werlte und Dörpen sei es am selben Tag zu mindestens ähnlichen Schockanrufen gekommen. Ob es einen Zusammenhang gibt, werde geprüft, so die Polizei.

