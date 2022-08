Stand: 10.08.2022 08:31 Uhr Schweinepest: EU soll über Aufheben von Sperrzone entscheiden

Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Emsland drängt das Veterinäramt darauf, die Sperrzone rund um den betroffenen Betrieb in Emsbühren früher als geplant aufzuheben. Stand jetzt gilt sie noch bis Mitte Oktober. Das Amt hat dazu über das Landwirtschaftsministerium in Hannover einen Antrag an die EU-Kommission gestellt, die nun darüber entscheiden muss. In der Sperrzone dürfen Schweine nur mit einer Sondererlaubnis transportiert werden. Da die Tiere aber weiter an Gewicht zulegen, wird der Platz in den Ställen der rund 300 betroffenen Betriebe immer knapper. Zwei von ihnen haben bereits einen Antrag auf Nottötungen gestellt.

