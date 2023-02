Stand: 14.02.2023 16:18 Uhr Schüsse auf Lastwagen auf der A30 - Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat auf der Autobahn 30 bei Osnabrück-Nahne am vergangenen Freitagmorgen aus einem fahrenden Pkw auf einen Sattelzug geschossen. Laut Polizei wollte der 55 Jahre alte Lastwagenfahrer wegen einer Baustelle am Südkreuz bei Nahne auf die Überholspur wechseln. Neben ihm fuhr ein bislang unbekanntes Paar in einem schwarzen Pick-up mit Pferdeanhänger. Eine der Personen zog eine Handfeuerwaffe und schoss aus dem offenen Seitenfenster auf den Sattelzug. Dabei zerbarst die Seitenscheibe des Lastwagens. Der 55-jährige Fahrer blieb aber unverletzt. Der Pick-up fuhr weiter Richtung Rheine. Die Polizei sucht nun nach den Insassen. Eine Fahndung verlief bislang erfolglos. Wer Hinweise zu dem Fahrzeug oder zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer (0541) 327-3103 oder -2515 zu melden.

