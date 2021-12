Scholz ist Kanzler: Stimmen aus seinem Geburtsort Osnabrück Die Abgeordneten im Deutschen Bundestag haben Olaf Scholz zum neuen Bundeskanzler gewählt. Das Licht der Welt erblickte der Sozialdemokrat vor 63 Jahren in Osnabrück. Stimmen aus seiner Geburtsstadt.

Die befragten Passanten in der Innenstadt von Osnabrück erwarten von Bundeskanzler Scholz etwa, dass er sich verstärkt um den Klimaschutz und die Eindämmung der Corona-Pandemie kümmert. Für kompetent jedenfalls wird er dort gehalten, Zweifel gibt es allerdings daran, dass er auch energiereich und dynamisch ist. Als gebürtigem Osnabrücker seien ihm Bodenständigkeit und Zurückhaltung in die Wiege gelegt worden, meinen Passanten. Es gibt aber auch die Hoffnung, dass es Scholz, als Sohn der Friedensstadt, gelingt, den Frieden in der Gesellschaft wiederherzustellen.