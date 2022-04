Stand: 19.04.2022 13:33 Uhr Salzbergen: Sportbootfahrer entdeckt Leiche in der Ems

In Salzbergen (Landkreis Emsland) hat am Montagabend der Fahrer eines Sportbootes einen leblosen Mann in der Ems entdeckt. Er alarmierte daraufhin die Rettungskräfte, die den Toten aus dem Fluss bargen. Unklar ist derzeit, wie die Person ums Leben gekommen ist. Hinweise auf eine Gewalttat gibt es nach Angaben einer Polizeisprecherin bislang nicht. Der Tote, dessen Identität noch unklar ist, solle am Freitag in Hannover obduziert werden.

VIDEO: Landkreis Emsland: Toter in der Ems gefunden (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.04.2022 | 08:30 Uhr