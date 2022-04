Stand: 25.04.2022 10:09 Uhr Salzbergen: Identität des Toten aus der Ems geklärt

Bei einem am Ostermontag tot in der Ems gefundenen Mann handelt es sich um einen seit Februar vermissten 51-Jährigen aus Rheine (Nordrhein-Westfalen). Laut Polizei konnte die Identität des Toten zweifelsfrei geklärt werden. Eine Gewalttat als Todesursache schließen die Ermittler aus. Bei der Obduktion seien keine Hinweise auf ein Fremdeinwirken gefunden worden, so die Polizei. Wie genau er ums Leben kam, sei so lange nach dem Tod des Mannes nicht mehr festzustellen gewesen, sagte eine Polizei-Sprecherin. Ein Sportbootfahrer hatte den Toten in Salzbergen in der Ems entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert.

VIDEO: Salzbergen: Toter in der Ems gefunden (19.04.2022) (1 Min)

