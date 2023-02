Stand: 17.02.2023 09:49 Uhr Rotes Kreuz schließt kurzfristig Seniorenheim in Nordhorn

Nach einem kurzfristig angekündigten Aus für das Seniorenheim Kotting in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) kümmert sich ein dreiköpfiges Team des Roten Kreuzes darum, die 38 Bewohnerinnen und Bewohner in anderen Pflegeeinrichtungen unterzubringen. Es seien bereits 22 neue Plätze gefunden, sagte DRK-Vorstand Florian Letzel im Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen. Das Rote Kreuz will das Heim in sechs Wochen schließen. Als Gründe nennt Letzel steigende Kosten für Energie und Miete, vor allem aber den Fachkräftemangel.

