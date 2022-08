Stand: 01.08.2022 19:53 Uhr Rinder-Transporter verunglückt: B401 bei Surwold wieder frei

Ein mit 31 Rindern beladener Sattelzug ist am Montagmorgen auf der Bundesstraße 401 bei Surwold im Emsland umgekippt. Die Bundesstraße musste in dem Bereich voll gesperrt werden. Einige der Rinder wurden bei dem Unfall verletzt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein Sprecher der Polizei ging davon aus, dass es einige Zeit brauchen wird, bis der Lkw geborgen ist und die Rinder umgeladen sind. Die Sperrung dauerte bis in den frühen Abend.

VIDEO: Viehtransporter landet im Straßengraben - Rinder verletzt (1 Min)

