Stand: 04.07.2022 17:05 Uhr Pralinenhersteller Leysieffer ist erneut insolvent

Das Osnabrücker Unternehmen Leysieffer hat rund zwei Jahre nach seinem Neustart wieder einen Insolvenzantrag gestellt. Unter anderem berichteten die "Neue Osnabrücker Zeitung" und die "Hasepost" darüber. Der Grund für den Antrag sind Liquiditätsschwierigkeiten, wie der vorläufige Insolvenzverwalter Stefan Meyer am Montag mitteilte. In den vergangenen Monaten sei der Umsatz des Unternehmens erheblich zurückgegangen. "Hinzu kamen die zuletzt stark gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten sowie die nach wie vor bestehenden Folgen der nicht beendeten Corona-Pandemie", teilte das Unternehmen selbst mit. Die insgesamt zwölf Standorte in Deutschland sind erst einmal geschlossen. Leysieffer produziert Schokoladen, Pralinen und Fruchtaufstriche. Schon 2019 war Leysieffer zahlungsunfähig gewesen. Im Frühjahr 2020 hatte das Unternehmen ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung abgeschlossen.

