Plus 117 Prozent: Stadtwerke Osnabrück schrauben Gaspreis hoch Stand: 14.06.2022 12:18 Uhr Die Stadtwerke Osnabrück ziehen die Strom- und Gaspreise wie angekündigt an. Zum 1. August wird es für knapp 70.000 Kundinnen und Kunden in der Grundversorgung sehr viel teuer.

Für Kunden der Stadtwerke Osnabrück, die in der Grundversorgung sind und einen Durchschnittsverbrauch haben, bedeutet das knapp 135 Euro mehr pro Monat. Die Erhöhung entspricht rund 117 Prozent. Das ist auf einen Schlag viel. Allerdings hatten die Stadtwerke Osnabrück, anders als andere kommunale Energieversorger, ihre Preise seit September vergangenen Jahres nicht angepasst. Etwas weniger stark ist der Anstieg in Osnabrück beim Strompreis, weil Kundinnen und Kunden vom Wegfall der Ökostromumlage (EEG) profitieren. Im Vergleich zum aktuellen Preis müssen sie im Schnitt rund 19 Euro mehr zahlen, das ist ein Plus von etwa 30 Prozent.

Gaspreiserhöhungen zum 1. Juli

Auch andernorts wird es bald teurer. Ein Grund sind die massiv gestiegenen Gaspreise an den Energiebörsen nach Russlands Überfall auf die Ukraine im Februar. Der Energieversorger EWE aus Oldenburg erhöht den Gaspreis zum 1. Juli, ebenso die Stadtwerke Neustadt am Rübenberge (Region Hannover). Diese hatten bereits zu Jahresbeginn rund 51 Prozent aufgeschlagen. Preisaufschläge gibt es derzeit deutschlandweit. Manch ein Vergleichsportal für Gas verzeichnet in anderen Bundesländern Erhöhungen von bis zu 150 Prozent.

