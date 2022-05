Stand: 12.05.2022 08:07 Uhr Per Haftbefehl gesucht: Fahnder fassen 36-Jährigen an Grenze

Die Bundespolizei hat am Mittwoch an der deutsch-niederländischen Grenze einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 36 Jahre alte Mann saß als Fahrgast in einem grenzüberschreitend verkehrenden Reisezug aus den Niederlanden. Bei einer Personenkontrolle stellen die Bundespolizisten im Bahnhof Bad Bentheim fest, dass die Justiz mit Haftbefehl nach dem Mann fahnden ließ. Aus einer Verurteilung wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz hatte er noch eine Geldstrafe von 400 Euro zu bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen abzusitzen. Weil er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, brachten die Bundespolizisten den Mann zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.05.2022 | 08:30 Uhr