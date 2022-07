Stand: 11.07.2022 07:17 Uhr Papenburg: Feuer auf Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft

Nach einem Feuer auf einem Kreuzfahrtschiff, das derzeit auf der Papenburger Meyer Werft liegt, schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus. Heute wollen Ermittelnde die Brandorte untersuchen. Am Sonnabend hatte es auf dem Neubau in einem Abstellraum in einer Mülltonne und in einer voll ausgestatteten Kabine gebrannt, wie eine Sprecherin sagte. Die beiden Feuer konnten kurze Zeit später gelöscht werden, auf dem Gelände der Meyer-Werft habe es aber starken Rauch gegeben. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 60.000 Euro. Ein Mitarbeiter wurde durch Rauchgase leicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

