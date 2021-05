Otte-Kinast untersagt erneut Tiertransport nach Marokko Stand: 20.05.2021 15:08 Uhr Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast hat einen für Ende Mai geplanten Transport aus dem Emsland nach Marokko per Erlass gestoppt. Es geht um 528 Zuchtrinder.

"Aus Niedersachsen soll kein Transport mit tragenden Kühen in unsichere Drittstaaten gehen", sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag in Hannover. In dem Erlass begründet das Ministerium das Abfertigungsverbot mit vermuteten tierschutzrechtlichen Verstößen. Aufgrund der geografischen und klimatischen Verhältnisse sowie der landwirtschaftlichen Strukturen in Marokko sei davon auszugehen, dass die Rinder dort nicht entsprechend den deutschen Tierschutzstandards gehalten werden könnten. Das Tierschutzgesetz fordere aber eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung aller vom Menschen gehaltenen Tiere, hieß es.

Videos 2 Min "Bayerische Tiere werden zukünftig in Bayern abgefertigt" Agrarministerin Otte-Kinast hat einen Transport bayerischer Rinder über Aurich nach Marokko scharf kritisiert. (29.04.2021) 2 Min

Gericht kippt anderen Erlass: Tiere vier Tage im Lkw

Zuletzt hatte Niedersachsen am 7. Mai einen Transport von 270 Rindern aus Aurich nach Marokko untersagt. Das Verwaltungsgericht Oldenburg kippte allerdings den Erlass. Otte-Kinast hatte auf Rechtsmittel gegen das Urteil verzichtet, der Transport wurde auf den Weg gebracht. Die 272 Tiere waren nach Informationen der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" vier Tage im Lkw unterwegs. Die Ministerin forderte Bund und Europäische Union zum Handeln auf. "Wir brauchen national und auf EU-Ebene eine Liste der Drittländer, in die keine Lebendtiertransporte mehr erfolgen dürfen“, sagte sie.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.05.2021 | 16:00 Uhr