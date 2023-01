Osnabrücker Schulen streichen kostenlose Tampons auf Toiletten Stand: 11.01.2023 22:18 Uhr An einigen Osnabrücker Schulen soll es keine kostenlosen Menstruationsartikel auf den Toiletten mehr geben. Nach eigenen Angaben hätten Schüler und Schülerinnen die Produkte zu häufig zweckentfremdet.

Seit gut einem Jahr werden die Hygieneprodukte an vielen Osnabrücker Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt. Angeregt hatte das das Jugendparlament der Stadt, da ihnen zufolge Hygieneartikel für Frauen teuer seien und nicht jede sie sich leisten könne. Die Produkte seien jedoch unter anderem in die Toiletten gestopft worden, sagte die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Osnabrück Patricia Heller dem NDR in Niedersachsen. Auch seien mit Tinte vollgesogene Tampons verwendet worden sein, um Wände zu verunreinigen.

Gleichstellungsbeauftragte setzt auf Aufklärung

Heller begleitet das Projekt seit gut einem halben Jahr. Sie hält das Verhalten der Kinder und Jugendlichen nicht für ungewöhnlich. Sie seien neugierig. Gleichzeitig zeige es, dass dem Thema Menstruation die Wertschätzung fehle. An einigen Schulen sollen die Hygieneprodukte in Zukunft nur noch im Sekretariat oder bei der Schulsozialarbeit erhältlich sein. Heller nennt die Konsequenz "unglücklich". Die Hemmschwelle sei für einige Schülerinnen zu hoch. Sie setzt auf Aufklärungsarbeit. In Jugendzentren sei das Angebot gut begleitet worden.

