Osnabrück: Tausende Schüler demonstrieren für Frieden Stand: 09.03.2022 12:30 Uhr Mehrere Schulen aus Osnabrück haben sich an einem großen Friedensmarsch durch die Stadt beteiligt. Organisiert wurde die Demonstration von den Schülervertretungen.

Die Organisatoren hatten mit etwa 3.000 Schülerinnen und Schülern gerechnet, gekommen sind am Mittwochvormittag aber offenbar viel mehr, weil sich spontan weitere Schulen anschlossen. Mit selbst gestalteten Plakaten und Fahnen zogen die Kinder und Jugendlichen durch die Osnabrücker Innenstadt und forderten das Ende von Krieg und Gewalt in der Ukraine. Der Friedensmarsch wurde von Kundgebungen und Friedensgebeten an den jeweiligen Schulen begleitet. Den Anstoß zur Demo hatte die Schülervertretung des Gymnasiums Carolinum gegeben. Was dabei herausgekommen ist, hat die stellvertretende Schülersprecherin Anna Fullmann beeindruckt: "Sie haben sogar Masken in blau und gelb gebastelt. Ich finde es wirklich toll, dass so viele heute hierher gekommen sind."

VIDEO: Tonne: "Ja" zu Friedensdemos in der Schulzeit (04.03.2022) (1 Min)

Osnabrücker Schulleiter begrüßen Initiative der Schüler

Die Schulleiter unterstützten den Friedensmarsch ausdrücklich. Sie seien stolz, dass die Schulgemeinschaften mit der Aktion "eine Ausdrucksform für ihre Fassungslosigkeit und Sorge" bekämen, schrieben die Gymnasien Ursulaschule und Carolinum, die Oberschule Domschule und die Berufsfachschule für Sozialpädagogik Franz-von-Assisi-Schule in einer gemeinsamen Stellungnahme. An der Demonstration nahmen aber auch Schüler weiterer Osnabrücker Schulen teil. Es sei unbeschreiblich, wie die Schüler sich vernetzt haben, sagte die Schulleiterin der Ursulaschule, Daniela Bossmeyer-Hoffmann. "Das war natürlich auch viel Organisation bis gestern Abend und als ich dann zu Ruhe gekommen bin, habe ich mich einfach nur gefreut und war sehr gerührt."

Osnabrücker Schulen folgen Bitte des Kultusministers

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte die Schulleiter im Land in der vergangenen Woche aufgefordert, solche Demonstrationen zu ermöglichen. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine unterstütze er es ausdrücklich, wenn Schülerinnen und Schüler ein Zeichen setzen wollen, sagte der SPD-Politiker. "Ich habe die Schulen gebeten, dies nicht als Schulpflichtverletzung zu sanktionieren", so Tonne. Voraussetzung sei, dass die Teilnahme an Kundgebungen zuvor bei der Schule beantragt wird. Wenn dies nachvollziehbar und glaubhaft erscheint, könne auf unentschuldigtes Fehlen verzichtet werden, betonte der Minister. Solch historische Umstände rechtfertigten und erforderten, von gewohnten Handhabungen abweichen zu können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.03.2022 | 15:00 Uhr