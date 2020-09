Stand: 25.09.2020 12:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Osnabrück: Polizei lobt Wasserstoff-Streifenwagen

Sechs Monate im Einsatz, 13.000 Kilometer zurückgelegt: Niedersachsens erster Streifenwagen mit Wasserstoffantrieb läuft. Im Einsatz ist das Auto bei der Polizei in Osnabrück, die am Freitag eine erste Zwischenbilanz gezogen hat. "Die Technologie hat schon jetzt den Beweis ihrer Alltagstauglichkeit erbracht, insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Reichweite mit einer Tankfüllung von rund 600 Kilometern", heißt es in einer Mitteilung. Einziges Manko bisher ist jedoch die fehlende Infrastruktur. Um die Technologie dauerhaft einzusetzen, ist nach Angaben der Osnabrücker Polizei ein dichteres Netz von Wasserstoff-Tankstellen notwendig. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat sich am Freitag vor Ort ein Bild gemacht.

Videos 1 Min Polizei Osnabrück mit Wasserstoffauto im Einsatz Eine Tankfüllung reicht für 666 Kilometer, das Tanken dauert nur wenige Minuten: Die Osnabrücker Polizei testet ein Jahr lang ein Auto mit hundert Prozent Wasserstoffantrieb. 1 Min

Polizei mit Vorbildfunktion in Sachen Klimaschutz

Die niedersächsische Polizei investiere bewusst und vermehrt in alternative Antriebsarten, sagte Pistorius. "Die Polizei hat mit ihrer riesigen Fahrzeugflotte eine enorme Vorbildfunktion und eine große Verantwortung. Auch darum wollen wir den Schadstoffausstoß sukzessive und nachhaltig verringern." Laut Polizei in Osnabrück hat der Streifenwagen mit Wasserstoffantrieb eine große Resonanz und großes Interesse in der Bevölkerung ausgelöst. "Der Großteil der Bevölkerung findet es gut und richtig, dass die Polizei neue umweltschonende Antriebe testet", so die Polizei. Auch Behörden und Institutionen jenseits der Landesgrenze seien an der Testphase interessiert gewesen.

Nächste Wasserstoff-Tankstelle ist weit entfernt

Die Polizisten, die das Wasserstoffauto im Dienst testeten, zeigten sich zufrieden. Sie lobten die im Vergleich zu Elektroautos große Reichweite und die gute Beschleunigung. Als klarer Nachteil wurde ihnen jedoch die unzureichende Tankstellen-Infrastruktur bewusst, als ein Defekt an der Tankstelle in Hasbergen-Gaste bei Osnabrück dazu führte, dass sie das Auto mehrere Wochen lang nicht nutzen konnten. Denn die nächsten Tankstellen sind in Münster und Oldenburg. Die Polizei in Osnabrück ist nach den Kollegen in Berlin die zweite Polizeibehörde, die einen Wasserstoff-Streifenwagen mit 100 Prozent Brennstoffzellen-Technik nutzt.

