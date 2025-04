Stand: 30.04.2025 09:48 Uhr Osnabrück: Männliche Leiche aus dem Fluss Nette geborgen

Aus dem Fluss Nette in Osnabrück ist eine Leiche geborgen worden. Spaziergänger hätten den Toten am Sonntagnachmittag entdeckt und die Polizei informiert, teilten die Beamten am Montag mit. Den Angaben zufolge handelt es sich bei dem Toten um einen 40 Jahre alten Mann. Wie und warum er in den Fluss geriet, ist noch unklar. Die Polizei schließt derzeit ein Gewaltverbrechen als Todesursache aus - sie geht demnach von einem Unfall aus. Weitere Hintergründe nannten die Ermittler nicht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück