Stand: 13.05.2022 11:57 Uhr Osnabrück: Niels-Stensen-Kliniken lockern ihre Besuchsregeln

Die Osnabrücker Niels-Stensen-Kliniken lockern ihre Besuchsregeln gelockert. Ab Sonnabend ist kein Impfnachweis, sondern nur noch ein aktueller negativer Test notwendig. Außerdem werden die Besuchszeiten auf 12 bis 18 Uhr ausgeweitet und es dürfen wieder zwei Besucher pro Tag zum Patienten. Ab dem 26. Mai sollen die Besuchszeiten dann wieder komplett geöffnet werden, und es dürfen wieder so viele Besucher in ein Zimmer, wie Betten darin stehen. In allen Kliniken gilt allerdings weiterhin FFP2-Maskenpflicht.

