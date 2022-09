Stand: 14.09.2022 13:23 Uhr Osnabrück: Mahnmal gegen Homophobie eingeweiht

In Osnabrück wurde am Mittwoch um 11 Uhr ein Mahnmal gegen Homophobie und für Zivilcourage eingeweiht. Am 14. September diesen Jahres ist es auf den Tag genau 28 Jahre her, dass Peter Hamel einen homophoben Angriff auf zwei Menschen abwehrte und dabei getötet wurde. Eine Stele in der Stadt soll nun an den Vorfall aus dem Jahr 1994 erinnern. Eine weitere Stele steht stellvertretend gegen jede gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und für ein solidarisches Einstehen füreinander, so die Stadt. Zur Finanzierung des Mahnmals hatte Osnabrück vor sechs Monaten eine Spendenkampagne gestartet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.09.2022 | 13:30 Uhr