Osnabrück: Stadt überprüft Zustand der Straßen

Die Stadt Osnabrück will in den kommenden Monaten den Zustand der Straßen und Wege überprüfen. Und zwar mithilfe eines Spezialfahrzeugs, das unter anderem die Fahrbahnoberfläche untersucht. Insgesamt sollen so rund 775 Kilometer öffentliche Verkehrsfläche erfasst werden. Die Ergebnisse werden dann in einer Datenbank gesammelt. Diese soll dann von der Stadtverwaltung genutzt werden, um zu entscheiden, welche Straßen saniert werden. Das Spezialfahrzeug ist voraussichtlich von Anfang April bis Ende Juni in Osnabrück unterwegs.

