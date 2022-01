Stand: 19.01.2022 18:19 Uhr Omikron-Variante: Testlabor in Schüttorf kurz vor Überlastung

Weil sich die Omikron-Variante rasend schnell verbreitet, ist das Laborzentrum Nord-West in Schüttorf am Ende seiner Kapazitäten. Dort treffen derzeit täglich 5.850 PCR-Proben zur Kontrolle ein, die Zahl ist seit Jahresbeginn deutlich gestiegen. Auch die positiven PCR-Testergebnisse nehmen zu: In der ersten Januarwoche fielen etwa ein Viertel der PCR-Proben positiv aus, mittlerweile sind es 40 Prozent, berichtete das Labor dem NDR. Rund 80 Prozent der positiv ausgefallenen Corona-PCR-Tests zeigten die Omikron-Variante an.

