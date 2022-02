Novavax: Kommunen erhalten Impfstoff ab Montag Stand: 25.02.2022 16:13 Uhr Die Auslieferung des neuen Corona-Impfstoffs von Novavax hat begonnen. Alle 45 Gesundheitsämter in Niedersachsen sollen zwischen Montag und Mittwoch mit zunächst 42.000 Dosen versorgt werden.

Ein Dienstleister habe bereits insgesamt rund 140.000 Dosen des Corona-Vakzins abgeholt, wie das Niedersächsische Gesundheitsministerium mitteilte. Ausgeliefert würden zunächst jedoch nur rund 42.000 Impfdosen, damit die gekühlte Lagerung überall gewährleistet werden kann. Weitere Lieferungen erfolgten nach Bedarf auf ausdrückliche Bestellung der Gesundheitsämter. Das Vakzin war am Donnerstag zuerst bei der der Bundeswehr in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) eingetroffen und wurde dort zwischengelagert.

Bundesweite Auslieferung von Novavax aus Quakenbrück

Weitere Novavax-Chargen werde von der Bundeswehrkaserne aus an die Länder ausgeliefert oder von ihnen in Quakenbrück abgeholt, heißt es vom Bundesgesundheitsministerium in Berlin. Damit rückt der bundesweite Start der Impfungen mit dem Präparat näher. Vorgesehen ist, dass der Novavax-Impfstoff vorerst nur an die Impfzentren der Länder geht und noch nicht an Arztpraxen. Die erste Lieferung soll insgesamt 1,4 Millionen Dosen umfassen. Das Mittel von Novavax soll zunächst Beschäftigten im Gesundheitswesen vorbehalten sein.

Nachfrage gering

Die Nachfrage nach Novavax in Niedersachsen ist bislang allerdings gering. Auf der zentralen Warteliste des Landes standen am Freitag erst rund 8.200 Menschen. Es gebe daher auch für alle Interessierten, die nicht auf der Liste stehen, genügend Impfstoff, betonte das Ministerium. Generell stünde ausreichend Impfstoff von allen Herstellern zur Verfügung. Daher müsse bei der Impfung auch nicht mehr priorisiert werden, so Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Alle zugelassenen Corona-Impfstoffe böten einen zuverlässigen Schutz vor schweren Krankheitsverläufen.

Bis Juni sollen bis zu 30 Millionen Novavax-Impfdosen folgen

Es gibt Hoffnungen, dass es eine Alternative für manche sein könnte, die sich nicht mit den bisherigen mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna impfen ließen. Der Novavax-Impfstoff basiert auf einem klassischeren Verfahren der Impfstoffherstellung.

Der Bund geht davon aus, dass in der kommenden Woche mit Impfungen begonnen werden kann. Im ersten Quartal soll Deutschland laut Bundesgesundheitsministerium rund vier Millionen Dosen von Novavax bekommen. Von April bis Juni sollen dann bis zu 30 Millionen weitere Dosen folgen.

