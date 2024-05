Marode Brücken in Niedersachsen: Neubau zieht sich hin Stand: 04.05.2024 12:29 Uhr Rund 150 Brücken in Niedersachsen befinden sich in einem kritischen Zustand - und müssen ersetzt werden. Laut Verkehrsministerium könnte es mehr als zehn Jahre dauern, bis alle Baustellen abgearbeitet sind.

Bei etwa 70 Brücken sollen die Baumaßnahmen in den kommenden fünf Jahren beginnen. In diesem Jahr wird unter anderem an der B3 am Südschnellweg in Hannover und der B70 bei Leer gearbeitet. Auf eine Nachfrage der CDU-Fraktion erklärte das Verkehrsministerium, dass in den nächsten Jahren zudem noch weitere Brücken auf die Liste nachrücken, die "durch Alter und Zustand den kritischen Bereich erreichen".

Rund 110 Millionen Euro für Landesstraßen

Laut Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) soll für jede Brücke, deren Sanierung fertig geplant und genehmigt ist, sofort Geld zur Verfügung stehen. "Dafür konnten wir für unsere Landesstraßen die Mittel für dieses Jahr aufstocken. Für die Bundesstraßen hat der Bund eine gleichlautende Zusage gemacht", so Lies. Rund 110 Millionen Euro sind in diesem Jahr für die Erhaltung der Landesstraßen und den Radwegebau vorgesehen, 240 Millionen Euro für die Infrastruktur des Bundes. Es müsse das Ziel sein, die Investition auf einem hohen Niveau zu halten, sagte Lies.

CDU wirft Verkehrsminister Zögern vor

Der CDU-Landtagsabgeordnete Marcel Scharrelmann hat Verkehrsminister Olaf Lies eine "Politik des Aussitzens und Zögerns" vorgeworfen und vor weitreichenden Verkehrsbehinderungen in Niedersachsen gewarnt. Er forderte ein Sofortprogramm zur Brückensanierung, um die Sperrung wichtiger Verkehrsachsen noch zu verhindern. "Dass nicht einmal für die Hälfte der Brücken aktuell ein Plan bestehen soll, ist ein Alarmsignal, dessen mögliche Folgen sich Niedersachsen schlicht nicht erlauben kann und die heimische Wirtschaft deutlich treffen würden", sagte Scharrelmann. Schließlich habe Lies bereits im September 2023 einen Masterplan Brücke in Aussicht gestellt. Der Minister hatte damals gesagt, mit der Sanierung dürfe nicht erst begonnen werden, wenn die Brücken schon marode seien.

Brücken für heutige Belastung nicht ausgelegt

Laut Verkehrsminister gibt es Verkehrseinschränkungen und Brückensperrungen bereits heute und sie seien "bei allen kritischen Brücken" möglich. Unter der Voraussetzung, dass es genug Personal gebe, könnten Lastbeschränkungen und Sperrungen aber vermieden werden. In Niedersachsen gibt es rund 2.700 Brücken im Straßennetz des Bundes und rund 2.100 Brücken in dem des Landes. Laut Landesregierung sind zwei Drittel der Brücken für Lasten aus den 50er-Jahren bemessen und deshalb "systematisch überlastet".

