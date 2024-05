20-Jährige entführt - Spezialeinheit nimmt drei Männer fest Stand: 05.05.2024 11:20 Uhr Eine Spezialeinheit der Polizei hat in Hannover drei Männer festgenommen, die eine 20 Jahre alte Frau entführt haben sollen. Das Trio soll von einem Verwandten der Frau Lösegeld gefordert haben.

Bei dem Zugriff befreiten die Fahnder die 20-Jährige. Sie sei leicht verletzt gewesen und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Aufgrund der laufenden Ermittlungen wollte die Polizei am Samstag vorerst keine weiteren Details zu dem Fall bekannt geben.

Täter vereinbaren Lösegeld-Übergabe

Zunächst hatte die Polizei mitgeteilt, dass sich ein 19 Jahre alter Mann am Freitag auf einer Wache in Hildesheim gemeldet hat. Unbekannte hätten eine Verwandte von ihm entführt, per Telefon Geld gefordert und seine Familie bedroht. Die Beschuldigten nahmen laut Polizei mehrmals mit dem Hildesheimer Kontakt auf und teilten ihm Übergabeorte und -zeiten mit.

