Rot, süß, saftig: Erdbeer-Ernte in Niedersachsen kurz vor Start Stand: 04.05.2024 13:40 Uhr Geschützt unter Folie sind in Niedersachsen die ersten Erdbeeren der Saison gereift. Die Ernte dürfte bald losgehen - die Erwartungen in der Branche sind hoch.

Die Voraussetzungen für eine gute Erdbeerernte seien gegeben, sagte Fred Eickhorst von der Vereinigung der Spargel- und Erdbeerenanbauer mit Sitz in Sandhatten (Landkreis Oldenburg). Das liege vornehmlich an der Wetter-Entwicklung in den vergangenen Wochen und dem Entwicklungsstadium der Erdbeeren in Niedersachsen, das im Vergleich zu südlichen Bundesländern meist zwei Wochen später dran ist. Eickhorst verweist dazu auf den Kälteeinbruch Mitte April.

Kälte im April störte Anbauer in Niedersachsen weniger

Der Kälteeinbruch sei für die niedersächsischen Erdbeerproduzenten glimpflich verlaufen, so Eickhorst. Während etwa zu diesem Zeitpunkt in Bayern die Erdbeerernte bereits anlief, seien in Niedersachsen die Flächen vielerorts noch abgedeckt gewesen. "Durch die Wetterkapriolen sind wir gut durchgekommen", sagte Eickhorst. In Südoldenburg würden die ersten Betriebe, die ihre Erdbeeren in Tunneln anbauen, aktuell mit der Ernte beginnen.

Gute Nachfrage nach Spargel

Angelaufen ist in Niedersachsen bereits die Spargelernte. Die Landwirte seien zufrieden. "Ich höre von den Spargelbetrieben, dass der Kühlraum jeden Tag leer ist", sagte Eickhorst. Die Nachfrage sei gut, es werde immer mehr Spargel geerntet. Angesichts der vielen Feiertage im Mai geht Eickhorst davon aus, dass die Nachfrage weiter steigen wird. Die Verbraucherpreise für Spargel lagen bundesweit laut Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) zuletzt etwas unter dem Niveau des Vorjahres. Der Durchschnittspreis für ein Kilo weißen Spargel belief sich in der vergangenen Woche demnach auf 8,52 Euro - rund 20 Cent weniger als vor einem Jahr.

