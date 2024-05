Stand: 05.05.2024 17:51 Uhr Illegales Autorennen mit mehr als 200 Kilometer pro Stunde

Drei Autofahrer haben sich in der Nacht zu Sonntag in Garbsen (Region Hannover) ein illegales Autorennen geliefert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war das Trio zeitweise mit mehr als 200 Kilometer pro Stunde unterwegs. Nach einer rund elf Kilometer langen Verfolgungsfahrt sei es den Beamten gelungen, eines der Autos zu stoppen, wobei die Einsatzkräfte teilweise Tempo 210 fahren mussten. Der 18-jährige Fahrer hatte laut Polizei keinen Führerschein. Sein 24 Jahre alter Beifahrer habe angegeben, während der Fahrt geschlafen zu haben. Auch der 19 Jahre alte Fahrer des zweiten Wagens konnte demnach gefasst werden. Beide Autos seien beschlagnahmt worden. Er wurden laut Polizei Strafverfahren wegen des illegalen Autorennens und des Fahrens ohne Führerschein eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min