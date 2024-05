Stand: 05.05.2024 09:55 Uhr Feuer in Mehrfamilienhaus: Altes Bauernhaus in Zetel brennt ab

In Zetel (Landkreis Friesland) ist in der Nacht zu Sonntag ein altes Bauernhaus abgebrannt. Wie ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen mitteilte, stand der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Flammen. Die fünf anwesenden Bewohnerinnen und Bewohner blieben demnach unverletzt, kamen zur Beobachtung aber in ein Krankenhaus. Das Haus ist den Angaben zufolge unbewohnbar. Der Polizeisprecher schätzt den Schaden auf eine mittlere sechsstellige Summe. Im Laufe des Tages sollen Brandermittler nach der Ursache für das Feuer suchen, hieß es von der Polizei.

