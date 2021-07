Niederlande: Niedersachsen will Corona-Tests im Grenzverkehr Stand: 20.07.2021 08:48 Uhr Seit dem Wochenende gelten die Niederlande wieder als Corona-Risikogebiet. Wegen der direkten Nachbarschaft zu Niedersachsen fordert Ministerpräsident Weil jetzt Einreise-Kontrollen.

Der Bund müsse endlich Voraussetzungen für Kontrollen des Autoreiseverkehrs schaffen, sagte Stephan Weil (SPD) dem "Weser-Kurier". Er plädierte dafür, dass Corona-Tests bei jeder Einreise verlangt werden sollten - und dass der Nachweis an der Grenze dann zumindest stichprobenartig kontrolliert wird. Dafür müsse die Bundesregierung schnell die angekündigte Änderung der Einreiseverordnung umsetzen.

Grafschaft Bentheim mit höchster Inzidenz in Niedersachsen

Bei den Inzidenzen in Niedersachsen habe die Grafschaft Bentheim gerade einen deutlichen Sprung nach oben gemacht und sei nun Spitzenreiter, sagte der Ministerpräsident. Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in der Grafschaft nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 29,2 pro 100.000 Einwohner. "Wenn man auf die geografische Lage schaut, liegt der Schluss nahe, dass die Nachbarschaft zu den Niederlanden dabei eine größere Rolle spielt", sagte Weil. Die zweithöchste Inzidenz wies am Dienstag die Region Hannover mit 23 auf, alle anderen Landkreise und kreisfreien Städte liegen aktuell unter einer Inzidenz von 20.

Weil: Impfverweigerer sollen Corona-Tests selbst zahlen

Darüber hinaus sprach sich Weil gegenüber der Zeitung dafür aus, dass es für Menschen, die sich nicht gegen Corona impfen lassen wollen, Nachteile im Alltag geben müsse. So sollten sie künftig für Tests, die zum Zutritt in Restaurants, Kinos oder Veranstaltungen berechtigen, zahlen müssen. Alle Bürgerinnen und Bürger hätten jetzt die faire Chance, sich und die Gemeinschaft durch eine Impfung zu schützen, sagte Weil. "Wer das aus freier Entscheidung heraus nicht tun will, wird auch mit dem einen oder anderen Nachteil leben müssen."

