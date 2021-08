Neue Einreiseregeln: Bundespolizei kontrolliert an Grenze Stand: 01.08.2021 12:49 Uhr Seit heute gelten bundesweit verschärfte Einreiseregeln. Personen ab 12 Jahren müssen bei Grenzübertritt nachweisen, dass sie negativ getestet, vollständig geimpft oder genesen sind.

Die Reisenden sollen stichprobenartig kontrolliert werden, hieß es vom Bundesinnenministerium. In Niedersachsen kontrollierte die Bundespolizei am Sonntag Personen in den Landkreisen Grafschaft Bentheim und Emsland an der Grenze zu den Niederlanden. Der Schnelltest darf nicht älter als 48 Stunden sein, wenn man aus einem Hochinzidenzgebiet beziehungsweise nicht älter als 24 Stunden sein, wenn man aus einem Virusvariantengebiet einreist. PCR-Tests gelten für 72 Stunden.

Vereinfachte Regeln für Pendler

Ausnahmen gelten für Pendler und Menschen auf der Durchreise. Wer zum Beispiel in der Grafschaft Bentheim wohnt aber in den Niederlanden arbeitet, muss sich als Ungeimpfter nur zweimal pro Woche testen lassen. Eine Quarantäne ist in der Regel nicht notwendig.

Es gibt nur noch Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete

Zukünftig gibt es nur noch die Klassifizierung in Hochrisiko- und Virusvariantengebiete. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht geimpft oder genesen ist, muss für 10 Tage in Quarantäne und kann die frühestens nach fünf Tagen mit einem Negativtest beenden. Für Virusvariantengebiete gilt eine 14-Tägige Quarantänepflicht für alle. Zudem müssen auch Geimpfe und Genesene negativ getestet sein. In beiden Fällen muss die Rückreise über ein Internetportal angemeldet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.08.2021 | 14:00 Uhr