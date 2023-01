Stand: 29.01.2023 15:31 Uhr Neubörger: Wieder sterben 2.000 Ferkel bei Stallbrand

In einer Schweinezuchtanlage in Neubörger in der Samtgemeinde Dörpen (Landkreis Emsland) ist am Samstagmittag erneut ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei sind rund 150 Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt. Durch das Feuer sollen etwa 2.000 Ferkel gestorben sein. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 3,5 Millionen Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Menschen wurden nicht verletzt. In der Anlage hatte es bereits am Donnerstag gebrannt. Bei dem Feuer verendeten ebenfalls rund 2.000 Ferkel. Es entstand ein Millionenschaden.

