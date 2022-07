Stand: 08.07.2022 09:38 Uhr Neubau statt Umbau: Nordhorn bekommt neue Eissporthalle

Die Eissporthalle in Nordhorn soll nicht saniert, sondern neu gebaut werden. Das hat der Grafschafter Kreistag am Donnerstagabend entschieden. Der Neubau kostet voraussichtlich knapp 18 Millionen Euro und soll rund 1.500 Zuschauern Platz bieten. Gegnern des Projekts ist der Neubau zu teuer. Sie hatten einen Bürgerentscheid vorangetrieben, um die alte Halle sanieren zu lassen. In diese passten deutlich mehr Zuschauerinnen. Die Eissporthalle in Nordhorn war seit 1976 in Betrieb. Wegen schwerer Mängel an der Hallen- und Dachkonstruktion wurde sie 2019 geschlossen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Eishockey