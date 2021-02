Moorbrand: Staatsanwaltschaft prüft Gutachten Stand: 04.02.2021 20:34 Uhr Wochenlang haben 2018 bei Meppen mehr als 1.000 Hektar Moor gebrannt. Wer den Moorbrand verschuldet hat - das ermittelt die Staatsanwaltschaft Osnabrück.

Dort liegt jetzt das Gutachten eines Brandexperten vor. Das 200 Seiten starke Gutachten müsse jetzt ausgewertet werden, sagte Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer NDR 1 Niedersachsen. Nach dem Moorbrand hatte die Staatsanwaltschaft auf dem Gelände der Bundeswehr in Meppen zahlreiche Aktenordner beschlagnahmt, um herauszufinden, ob möglicherweise Personen wegen fährlässiger Brandstiftung belangt werden müssten.

Videos 5 Min Meppen: Zweiter Jahrestag des Moorbrandes Der Ausbruch des verheerenden Moorbrandes bei Meppen jährt sich zum zweiten Mal. Könnte so ein Großbrand wieder passieren? Einschätzungen von NDR Redakteur Christoph Prössl. (03.09.2020) 5 Min

War Fahrlässigkeit im Spiel?

Ursache für das Feuer waren Waffentests der Bundeswehr, und zwar zu einer Zeit, in der es zuvor lange heiß und trocken war. Das Feuer konnte sich damals auch so schnell ausbreiten, weil zum Beispiel eine Löschraupe der Streitkräfte defekt war. Der Moorbrand rückte die Bundeswehr in ein schlechtes Licht, die in einem Abschlussbericht denn auch Mängel einräumte. Noch immer ist der Schießbetrieb in Meppen eingeschränkt. Die Frage ist jetzt: Wurde der Moorbrand fahrlässig verursacht und wenn ja, von wem oder wodurch? Das herauszufinden, ist jetzt Aufgabe der Staatsanwaltschaft Osnabrück.

