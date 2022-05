Stand: 24.05.2022 09:17 Uhr Moorbrand: Bundeswehr-Big-Band gibt Entschädigungs-Konzert

Die Big Band der Bundeswehr wird Anfang September in Sögel ein Konzert geben - umsonst und draußen. Hintergrund des Auftritts ist der Moorbrand in der Samtgemeinde vor rund vier Jahren, der infolge von Waffentests auf dem Gelände der Bundeswehr ausgebrochen war. Die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte nach dem erfolgreichen Löschen des Brandes seinerzeit ein Dorffest in der am meisten betroffenen Ortschaft Stavern ausrichten lassen. Ein damit verbundener Auftritt der Bundeswehr Big Band musste verschoben werden und soll nun im September nachgeholt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundeswehr