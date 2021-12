Stand: 01.12.2021 08:21 Uhr Meyer Werft: Beschäftigte protestieren gegen Kündigungen

Beschäftigte der Meyer Werft in Papenburg (Landkreis Emsland) demonstrieren heute Mittag vor dem Landtag in Hannover. Der Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall wehren sich gegen Entlassungen in der Stammbelegschaft. Hintergrund ist, dass die Werft mehr als 450 Mitarbeitenden kündigen will. Das war mit der Arbeitnehmendenseite ausgehandelt worden. Danach war allerdings bekannt geworden, dass die Werft zwölf Millionen Euro Corona-Hilfe von Bund und Land bekommen soll. Betriebsrats-Chef Nico Bloem bittet nun die Fraktionsvorsitzenden im Landtag, die Arbeitnehmendenseite beim Kampf um die Arbeitsplätze zu unterstützen.

