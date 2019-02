Stand: 18.02.2019 16:55 Uhr

Messerattacke in Lingen: Mordkommission ermittelt

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in Lingen eine 44-Jährige mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Ihr Zustand ist laut Polizei inzwischen stabil und sie außer Lebensgefahr. Die Tat sei ungewöhnlich, sagte eine Behördensprecherin dem NDR. Bislang ist demnach kein Motiv erkennbar. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass die Angreifer den Tod der Frau in Kauf genommen haben. Deshalb ermittle eine Mordkommission in dem Fall. Zudem werden Zeugen gesucht: Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro ausgesetzt.

Lingen: Messerattacke auf Radfahrerin Hallo Niedersachsen - 17.02.2019 19:30 Uhr In der Nacht zu Sonntag ist eine Radfahrerin in Lingen brutal überfallen worden. Zwei Männer stachen mit einem Messer auf ihr Opfer ein. Die Radfahrerin überlebte die Attacke schwer verletzt.







2,2 bei 10 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Täter offenbar zwei junge Männer oder Jugendliche

Die Frau war laut Polizei in der Nacht zu Sonntag gegen 0.30 Uhr auf einem unbeleuchteten Radweg in Lingen unterwegs, als zwei Männer sie vom Fahrrad gezogen und mehrfach auf sie eingestochen haben. Als die Frau um Hilfe gerufen habe, seien die Angreifer geflüchtet. Die 44-Jährige habe noch selbst den Notruf verständigen können. In der Nacht sei sie dann notoperiert worden. Die Täter waren offenbar junge Männer, könnten laut Polizei aber auch noch Jugendliche gewesen sein. Sie sollen dunkle Kleidung getragen haben, einer sei zudem maskiert gewesen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer (0591) 87-0 zu melden.

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 | 18.02.2019 | 18:00 Uhr