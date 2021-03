Stand: 25.03.2021 10:27 Uhr Meppen: Testzentrum im SVM-Stadion nach Ostern einsatzbereit

Der SV Meppen richtet in seinem VIP-Bereich ein Corona-Testzentrum ein, wie der Fußball-Drittligist aus dem Landkreis Emsland mitteilte. Das Angebot soll am Dienstag nach Ostern starten. In Kooperation mit einem Apotheker sollen dann kostenlose Antigen-Schnelltests durchgeführt werden. Anmeldungen zum Schnelltest seien ab sofort telefonisch über die Nummer (05931) 88 23 23 (Wall Apotheke Meppen) und über ein Online-Portal möglich.

