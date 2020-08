Stand: 20.08.2020 10:28 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Meppen: Lagerhalle mit Fahrzeugen brennt ab

Bei einem Großbrand am Ortsrand von Meppen (Landkreis Emsland) ist ein Schaden von rund 800.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war am Mittwochabend im Meppener Ortsteil Nödike eine Lagerhalle in Brand geraten. Darin standen mehrere Motorräder sowie ein Wohnmobil und ein Boot. Polizei und Feuerwehr waren mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar.

