Stand: 26.10.2022 09:56 Uhr Mann entzündet sich beim Feuerzeug auffüllen - und stirbt

In Freistatt im Landkreis Diepholz ist bei einem schweren Unfall in einer psychiatrischen Einrichtung ein Mann gestorben. Am Dienstagabend wollte der 54-jährige Patient nach Polizeiangaben sein Feuerzeug mit Benzin auffüllen. Dabei entzündete er sich versehentlich selbst. Der Mann wurde mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Er erlag in der Nacht seinen schweren Verletzungen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.10.2022 | 09:30 Uhr