Stand: 11.07.2022 10:03 Uhr Lünne: Autofahrer prallt gegen Baum - schwere Verletzungen

Auf der L58 bei Lünne ist ein 40 Jahre alter Autofahrer am Sonntagabend in einer Kurve von der Straße abgekommen und lebensgefährlich verletzt worden. Das Auto stürzte eine Böschung hinab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Feuerwehr befreite den im Auto eingeklemmten Mann aus dem Auto und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die Unfallursache und die Identität des Mannes sind noch ungeklärt.

VIDEO: Lünne: Autofahrer wird lebensgefährlich verletzt (1 Min)

