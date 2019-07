Stand: 26.07.2019 17:19 Uhr

Lingens Hitzerekord wird heiß diskutiert

Mit 42,6 Grad hat es Lingen in Emsland am Donnerstagnachmittag in die Schlagzeilen geschafft. Die heißeste je in Deutschland gemessene Temperatur. Hitzerekord. Doch mit dem Spitzenwert kamen auch Zweifel an der Messung durch den Deutschen Wetterdienst (DWD) - beziehungsweise an der Messstation. In der Umgebung war es einige Grad kälter, wenn man das bei Temperaturen von knapp 40 Grad so nennen darf. Und überhaupt: Um die Station stehen Bäume, die nach Meinung einiger Experten den Wind abhalten, wodurch sich die Hitze staue. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) - so viel schon einmal vorab - bestätigte am Freitagmorgen seine Messungen.

Doch drei Grad abziehen?

Bereits am Donnerstag hatte sich Meteorologe Jörg Kachelmann per Twitter zu Wort gemeldet: "Man sieht hier schön, wie die lokalen Gegebenheiten in Lingen den Rekord möglich gemacht haben, der Fehler durch die ventilationshemmende Umgebung ist rund drei Grad, wie man an den umgebenden Stationen sieht."

Staut sich die Hitze in Lingen?

Auch Lucas Reimann, Meteorologe an der Universität Bonn, hält den Lingener Wert nicht für "ganz plausibel". Die Lingener Station liege in einer von Bäumen umgebenen Senke, was dazu führe, dass die Luft nur wenig zirkulieren könne. "Dadurch kann sich die Hitze stauen, was dazu führt, dass Werte gemessen werden, die nicht realistisch sind", sagte Reimann.

"Glaubwürdigkeit leidet darunter nicht"

Andererseits werde der Deutsche Wetterdienst seine Gründe haben, die Werte anzuerkennen. "Die Glaubwürdigkeit leidet darunter nicht, es sind sehr gute Leute, die da arbeiten, und die können das richtig einschätzen", sagte der Doktorand. Wenn aus Sicht des DWD die lokalen Effekte zu vernachlässigen seien, werde es dafür wissenschaftliche Gründe geben.

DWD: "Plausibel und amtlich anerkannt"

Aus Sicht des DWD ist die Sache klar: "Die Messungen sind richtig, die Ergebnisse wurden geprüft", sagte Andreas Friedrich. Und deshalb auch am Freitagmorgen durch Experten bestätigt. Es seien beide in der Messstation installierten Temperatur-Fühler überprüft - einer ist nach Norden, einer nach Süden ausgerichtet. Die Werte seien in zwei Metern Höhe ermittelt worden, in einer Hütte, alles nach Norm. Die Geräte seien kalibriert. Die Ergebnisse seien also plausibel und damit amtlich anerkannt worden. In der Diskussion um die Messwerte sei von einem Loch oder einer Senke die Rede, sagte der Meteorologe. Davon wolle er nicht sprechen. Aber es gebe durchaus eine Vertiefung, allerdings über ein großes Gelände.

Lokales Klima: Unterschiede sind völlig normal

Die Schwankungen bei den Messungen in der Region erklärt Friedrich mit dem lokalen Klima. "Natürlich messen wir immer einen Spot-Wert", sagte er. Er sei regelmäßig bei sogenannten Profilfahrten des DWD dabei. "Da kann es durchaus vorkommen, dass auf 100 Metern verschiedene Temperaturen mit bis zu einigen Grad Unterschied gemessen werden." Das sei völlig normal. Erst im vergangenen Mai sei die Messstation in Lingen geprüft worden, sagte Friedrich weiter. Sie funktioniere.

Station soll umziehen

Ähnliche Kritik zur Lage der Station wie von Meteorologe Reimann kommt auch von Kachelmann: "Der Standort ist so, dass der DWD umziehen möchte, weil er nicht mehr den Anforderungen genügt", schrieb Kachelmann auf Twitter. Das bestätigte der DWD gegenüber dem NDR. Der Umzug sei geplant - nach Möglichkeit schon im nächsten Jahr. Der Standort in Lingen solle verlagert werden, weil er nicht ideal sei für Wettermessungen. Bäume in einem nahegelegenen Freibad seien mittlerweile kritisch hochgewachsen, erklärte Friedrich. Dabei gehe es aber nicht um die Temperatur-, sondern eher um die Windmessung.

