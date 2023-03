Stand: 25.03.2023 10:04 Uhr Lingen: Hoher Schaden nach Brand in Lagerhalle

In Lingen (Landkreis Emsland) ist am frühen Samstagmorgen beim Brand einer Lagerhalle ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei lagerten in dem betroffenen Gebäude in Lingen mehrere Maschinen, die dem Feuer zum Opfer gefallen sind. Die Halle ging vollständig in Flammen auf. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

