Stand: 28.02.2022 09:00 Uhr Lingen: Feuer zerstört große Lagerhalle

Bei einem Brand in Lingen im Emsland ist in der Nacht zu Montag eine Lagerhalle komplett zerstört worden. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Das Feuer in der 1.400 Quadratmeter großen Halle war demnach kurz nach Mitternacht ausgebrochen. 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften den Brand, dafür musste die an der Halle vorbeiführende Straße gesperrt werden. Die Bevölkerung sei nicht gefährdet gewesen, hieß es. In der Halle lagerte Schüttgut zum Herstellen von Beton. Ersten Schätzungen zufolge ist ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden.

VIDEO: Lingen: Lagerhalle mit Photovoltaik-Dach brennt ab (1 Min)

