Stand: 24.11.2022 18:52 Uhr Leck an Aufbereitungsanlage: 18 Kubikmeter Reinöl ausgelaufen

An einer Erdölaufbereitungsanlage in Emlichheim im Landkreis Grafschaft Bentheim sind aus einem defekten Rohr 18 Kubikmeter Reinöl ausgetreten. Zwei Drittel der Menge sei von dem Betriebsplatz in einen angrenzenden Wald ausgelaufen. Eine Fläche von etwa 800 Quadratmetern ist betroffen, wie ein Sprecher des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) am Donnerstag mitteilte. Die dickflüssige, schwarze Ölmasse habe sich demnach adernförmig verteilt. Aktuell wird noch ermittelt, wie es zu dem Leck kam. Mitarbeiter des Betreibers Wintershall Dea hatten es nach LBEG-Angaben bei einer Kontrollfahrt am Donnerstagmorgen entdeckt. Die Leitung wurde außer Betrieb genommen. Die Werkfeuerwehr war im Einsatz, um eine Ausbreitung des Öls zu verhindern.

