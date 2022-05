Stand: 28.05.2022 13:54 Uhr Lathen: Auto fährt in Radfahrer-Gruppe - Frau stirbt

In Lathen ist ein Auto am Sonnabendmittag in eine Gruppe von Fahrradfahrenden gefahren. Eine Frau wurde tödlich verletzt, ein weiterer Radfahrer schwer. Die dritte Person aus der Gruppe blieb unverletzt. Nach Polizeiangaben war die Person am Steuer des Autos aus bislang unbekannten Gründen von der Straße abgekommen. Die Beamten gehen von einem Unfall aus. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

