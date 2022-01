Stand: 24.01.2022 14:46 Uhr Landkreis Vechta: Corona-Testpflicht nun auch für Kita-Kinder

Eigentlich soll die Corona-Testpflicht für Kita-Kinder erst Mitte Februar kommen. Das hat das Land Niedersachsen kürzlich angekündigt. Der Landkreis Vechta wollte aber nicht so lange warten. Ab sofort gilt dort deshalb: Kinder ab einem Alter von drei Jahren müssen dreimal in der Woche getestet werden, bevor sie in den Kindergarten gehen. Der Grund sei die hohe Zahl der Neuinfektionen, gerade bei Kindern zwischen drei und fünf Jahren, teilte der Landkreis auf seiner Internetseite mit. Man wolle Infektionen frühzeitig erkennen und so vermeiden, das ganze Einrichtungen geschlossen werden müssen.

