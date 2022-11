Stand: 28.11.2022 12:12 Uhr Landkreis Emsland: Unbekannte erschießen 37 Wildgänse

In Twist (Landkreis Emsland) haben Passanten 37 tote Wildgänse auf einem Feld gefunden. Unbekannte hätten die Tiere offensichtlich erschossen, teilte die Polizei am Montag mit. Im Anschluss hätten die Täter die Vögel ersten Ermittlungsergebnissen zufolge auf dem Feld in der Nähe der niederländischen Grenze abgelegt. Die Tat ereignete sich bereits in der Nacht zu Donnerstag. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zu dieser Zeit etwas Verdächtiges beobachtet oder gehört haben.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.11.2022 | 13:30 Uhr