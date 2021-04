Stand: 23.04.2021 12:44 Uhr Kossen für Impfung von Arbeitern in der Fleischindustrie

Der katholische Prälat Peter Kossen fordert, dass osteuropäische Arbeitsmigranten besser über Corona aufgeklärt und auch gegen eine Covid-19-Erkrankung geimpft werden. Wegen der teils unmenschlich harten Arbeits- und Wohnverhältnisse unter anderem in der Fleischindustrie und Landwirtschaft sei es bereits zu vielen Infektionen und auch zu schweren und tödlichen Corona-Verläufen gekommen, sagte Kossen. Er erinnert auch an den geltenden Arbeitsschutz in diesem Bereich und kritisiert, dass die Vorschriften zu wenig kontrolliert würden. Der Theologe stammt aus Visbek (Landkreis Vechta) und war dort lange Stellvertreter des katholischen Weihbischofs. Er prangert seit Jahren die menschenunwürdigen Bedingungen vor allem in der Fleischindustrie im Nordwesten Deutschlands an.

