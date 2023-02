Stand: 25.02.2023 11:43 Uhr Kinder kontrollieren Verkehrssünder und verteilen Denkzettel

In Lingen im Landkreis Emsland ist es am Donnerstagnachmittag zu einer außergewöhnlichen Verkehrskontrolle gekommen. Kinder überprüften mit dem Segen der Polizei in einer Fahrradstraße die Einhaltung der Maximalgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Sie stellten in der Zeit 45 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest und meldeten sich per Funk bei den Beamten. Die Polizei zog die zu schnell fahrenden Autofahrerinnen und Autofahrer aus dem Verkehr und schickte sie zu den Kindern und Jugendlichen. Diese stellten die Verkehrssünder zur Rede und übergaben abschließend einen "Denkzettel statt Strafzettel" - mit der Bitte um Rücksichtnahme auf die Kinder, die jeden Werktag diesen Weg zur Schule beziehungsweise zum Kindergarten nutzen würden. Die Autofahrerinnen und Autofahrer hätten sich einsichtig gezeigt, hieß es.

