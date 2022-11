Stand: 23.11.2022 15:54 Uhr Keine Sirenen in Osnabrück am Warntag Anfang Dezember

Die Sirenen in der Stadt Osnabrück werden am bundesweiten Warntag am 8. Dezember stumm bleiben. Bis dahin sind noch nicht alle der vorgesehenen 27 Sirenen montiert, wie die Stadt mitteilte. Die Montage-Firma habe den Termin wegen Lieferengpässen und Personalmangel immer wieder verschoben. Die Sirenen sollten ursprünglich bereits seit März 2021 einsatzbereit sein. Nach Inbetriebnahme der Sirenen plant Osnabrück nun einen eigenen Warntag. Für den 8. Dezember allerdings weist die Stadt auf die Warnmittel hin, die vom Bund zentral bespielt werden. Über dieses System gehen Meldungen an Medien und Warn-Apps. Allen Bürgerinnen und Bürgern empfiehlt die Stadt deshalb, die NINA-App auf dem Smartphone zu installieren. Sie gibt Auskunft darüber, wovor gewarnt wird und wie im Notfall reagiert werden soll.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.11.2022 | 15:00 Uhr