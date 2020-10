Stand: 27.10.2020 11:43 Uhr Islamkolleg will mit Imam-Ausbildung im April 2021 starten

Das Islamkolleg in Osnabrück will im kommenden April mit der Ausbildung von Imamen für deutsche Moscheegemeinden starten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Ausbildung finde ausschließlich in deutscher Sprache statt und der Lehrplan werde unabhängig von staatlicher Einflussnahme oder von Verbänden erstellt, hieß es. Der erste Jahrgang des Imamseminars soll mit rund 30 Teilnehmenden beginnen, so Bülent Ucar, Professor für Islamische Theologie an der Universität Osnabrück. Die Ausbildung zu Imamen, Seelsorgern oder Gemeindepädagogen steht Männern und Frauen offen.

